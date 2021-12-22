Большегруз и легковушка столкнулись под Пинском

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе произошло лобовое столкновение большегрузного и легкового автомобилей, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожная авария произошла сегодня около 15.00 на 428-м км трассы М10 Гомель - Кобрин - граница России. По предварительной информации, 24-летний водитель Scania выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Geely. От удара легковушка перевернулась. Помимо водителя, в ее салоне находились трое пассажиров. Все они доставлены бригадой скорой помощи в больницу для обследования.

Транспортные средства получили механические повреждения. Причины ДТП уточняются.

В ГАИ обратили внимание водителей: с учетом неблагоприятных метеоусловий (снегопад, снежные заносы, скользкое дорожное покрытие) следует выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать необдуманных обгонов.-0-