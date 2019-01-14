Большегруз наехал на своего водителя в Мозыре

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре самопроизвольно поехавший автомобиль травмировал вышедшего из него водителя, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 12 января примерно в 17.32 на улице Садовой. "28-летний водитель покинул свое место и не принял меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля "Вольво FL10". Из-за этого произошел наезд на самого водителя транспортного средства", - рассказали в УГАИ.

УГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате ДТП мужчина с черепно-мозговой травмой, переломом нескольких ребер, ушибом легких, множественными ссадинами и другими повреждениями госпитализирован в Мозырскую центральную райбольницу.-0-