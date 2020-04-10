Большой пожар тушат в Столинском районе: огонь повредил 180 га леса

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе ликвидируют большой лесной пожар, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

Огонь бушует на территории Дубойского лесничества. Пожар возник 9 апреля в пойме реки Припять и ночью перекинулся на лесной массив. К утру огонь повредил 180 га. "Пожар распространяется достаточно быстро. Справляемся своими силами. На месте работу координирует генеральный директор Брестского ГПЛХО Алексей Прокопов. На помощь работникам Столинского лесхоза сегодня выехали коллеги из других районов области", - рассказал Илья Шпак.

В юго-западном регионе установился высокий (IV) класс пожарной опасности. Все 16 районов ввели запрет на посещение лесов. Первые возгорания произошли в середине марта. За это время зафиксировано 145 лесных пожаров, что почти на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Огонь повредил растительность на площади 981 га. В лесном фонде Брестской области в апреле в среднем за сутки случается 15 пожаров.

Ограничительные меры будут действовать до стабилизации обстановки. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках (ст.15.29 КоАП) и разведение костров в запрещенных местах (ст.15.58 КоАП) грозит ответственность: от предупреждения до штрафа в размере 50 базовых величин (1 БВ - Br27).

В Брестской области в 2019 году трижды вводили запреты на посещение лесов: первый раз в апреле, затем в июне-июле, ситуация повторилась в сентябре.-0-