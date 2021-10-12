Борисовчанин задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове сотрудники милиции задержали 57-летнего местного жителя, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Инцидент произошел около 18.00 в одном из спальных районов города. Неизвестный мужчина, применив насилие, напал на 16-летнюю борисовчанку, после чего затащил ее в лесополосу неподалеку и изнасиловал. Девушка, придя домой, рассказала обо всем бабушке. Та в свою очередь позвонила в милицию. На установление и задержание злоумышленника был ориентирован личный состав Борисовского РУВД. Борисовчанин, подозреваемый в совершении преступления, был задержан по месту жительства менее чем через час", - рассказали в УВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 (изнасилование) УК, санкция предусматривает до 13 лет лишения свободы. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.-0-