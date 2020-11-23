Борисовчанину грозит три года лишения свободы за кражу шуруповерта

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До трех лет грозит жителю Борисова за кражу шуруповерта из строительного магазина. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась заведующая одного из местных строительных магазинов, которая сообщила о том, что с прилавка торгового павильона совершена кража шуруповерта "Макита", стоимостью почти Br600. Сотрудниками отдела уголовного розыска с использованием записи камер видеонаблюдения установлен подозреваемый в хищении. Им оказался 40-летний местный житель", - рассказали в УВД.

На записях видеокамер видно, как мужчина заходит в магазин, подходит к стеллажу и осматривает продукцию. В какой-то момент подозреваемый находит понравившийся ему товар и кладет его под куртку. Выбор мужчины пал на дорогостоящий профессиональный шуруповерт. После этого мужчина уверенно покинул помещение магазина и направился в сторону железнодорожного вокзала. В последующем, буквально за считанные минуты, подозреваемый реализовал товар всего за Br20.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.-0-