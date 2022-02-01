Борисовчанка попала на фишинговый сайт интернет-банкинга и потеряла почти Br35 тыс.

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка лишилась около Br35 тыс., попав на фишинговый сайт интернет-банкинга, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась 49-летняя местная жительница с заявлением о хищении с ее карт-счетов крупной денежной суммы. Как пояснила потерпевшая, финансы списались как с валютного счета, так и со счета в белорусских рублях.

"Выяснилось, что заявительница через поисковик по невнимательности перешла по первой ссылке, которая в последствии оказалась копией оригинального сайта интернет-банкинга. Потерпевшая ввела логин и пароль от своего аккаунта, тем самым предоставив мошенникам полный доступ к своим карт-счетам. Буквально в течение 10 минут злоумышленники частями списали все имеющиеся денежные средства потерпевшей. Так как в телефоне женщины было установлено СМС-оповещение, то хищение происходило на ее глазах", - рассказали правоохранители.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере.

В милиции напоминили, что при оплате услуг через интернет-банкинг необходимо быть предельно внимательными: тщательно просматривать в поисковой строке оригинальность адреса сайта. Отличие может быть всего в одной-двух буквах. Злоумышленники также не скупятся на рекламу, потому фишинговые ссылки с пометкой "реклама" идут на первых строчках в поисковом запросе. Бывают и другие ситуации, когда кибермошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка либо правоохранительных органов, узнают логины, пароли, идентификационные номера карт и, заполучив доступ к счету, похищают деньги.

"Сотрудники милиции либо банковские работники никогда не будут принуждать к оформлению кредитов либо просить об этом в целях изобличения преступников. Правоохранителям запрещено пересылать копии и фото служебных удостоверений. Банковские работники никогда не будут звонить с использованием интернет-мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.). Сообщать в телефонном разговоре либо в интернет-мессенджере кому-то реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя. Сотруднику банка известны все необходимые данные, более того, он не должен спрашивать вас об этом", - подчеркнули в УВД.-0-