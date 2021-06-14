Брагинские спасатели деблокировали из авто пострадавшую в ДТП женщину

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе спасатели деблокировали из авто пострадавшую в ДТП женщину, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Авария с участием легкового BMW произошла в 2 км от деревни Соболи. Сообщение о ДТП поступило по линии 101 13 июня в 22.27.

Как уточнили в областном УМЧС, водитель не справился с управлением, столкнулся с ограждением моста через мелиоративный канал и съехал в кювет. В результате ДТП в автомобиле оказалась зажата пассажирка 1976 года рождения.

По прибытии к месту вызова спасатели убедились, что автомобиль стабилизирован, авто обесточили. Затем достали пассажирку из салона и передали работникам скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали.-0-