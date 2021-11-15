Браконьер из Пинского района нарыбачил на Br3,6 тыс.

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе инспекторы природоохраны задержали браконьера с незаконным крупным уловом, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.
Инцидент произошел рано утром 13 ноября на озере Городищенское. Инспекторы Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали 42-летнего безработного местного жителя при выходе на сушу с двумя мешками. В них находились 6 сетей общей длиной 357 м и 14,5 кг незаконно добытой озерно-речной рыбы. В частности, в сети браконьера попались лещ, карась, плотва и густера - всего 149 особей рыбы.
Вред, причиненный природе незаконным уловом, составил 126 базовых величин, или свыше Br3,6 тыс. Стоимость рыбы - Br211.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Пинского РОВД. В действиях мужчины усматривается состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы) УК. Материалы по факту незаконной добычи рыбы направлены в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.
В августе этого года сельчанина уже привлекали к ответственности за незаконную рыбалку.
Инспекция призывает граждан не быть равнодушными к фактам браконьерства. Свидетелей нарушения природоохранного законодательства просят обращаться на телефон доверия 8 (0162) 255 000.-0-