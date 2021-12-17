Браконьер из Витебского района незаконно хранил оружие, возбуждено уголовное дело

17 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Витебского района незаконно хранил револьвер и патроны, оперативники изъяли оружие, возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена на Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Осенью в Сенненском районе сотрудники ГУБОПиК и природоохраной службы задержали пятерых браконьеров, застреливших беременную самку оленя. Один из них, 45-летний житель Витебского района, оказался уголовным авторитетом.

По месту жительства мужчины обнаружены незарегистрированный револьвер и более 90 патронов к нему. На днях экспертиза подтвердила, что ствол является нарезным огнестрельным оружием, а патроны - боеприпасами.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, а в отношении уголовного авторитета еще и за незаконные действия с огнестрельным оружием. Фигуранты заключены под стражу.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению иных эпизодов преступной деятельности, связанных с браконьерством и незаконным оборотом оружия. Обвиняемые сотрудничают со следствием.-0-