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05 февраля 2020, 09:37

Браконьеров с 230 кг рыбы задержали в Житковичском районе

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух браконьеров с 230 кг рыбы задержали на озере Червоном в Житковичском районе (Гомельская область), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Местные браконьеры растянули на озере полукилометровую связку сетей. Улов оказался очень крупным: 230 кг рыбы. В основном это отборный килограммовый карась, несколько щук и лещей - всего 249 особей. "Для лова рыбы почти на промышленной основе свою деревянную лодку нарушители оборудовали лодочным мотором. Сотрудники Гомельской областной инспекции задержали браконьеров в тот момент, когда они вытягивали сети с рыбой из воды", - уточнили в госинспекции.

Вред, причиненный природе, оценили более чем в Br8 тыс. По факту незаконного рыболовства возбуждено уголовное дело. Cетевиков поместили в изолятор, им грозит штраф и до 6 лет лишения свободы.

В целом только за прошлую неделю госинспекторы охраны животного и растительного мира выявили в Беларуси 40 нарушений правил рыболовства и изъяли более сотни сетей общей длиной около 4,5 км. В большинстве случаев нарушителей успели остановить до того, как они нанесли существенный вред природе.

В госинспекции напомнили, что скоро в Беларуси начнется череда весенних нерестовых запретов на лов рыбы. Поскольку ее добыча в этот период наносит природе наибольший ущерб, таксы для расчета возмещения вреда увеличатся втрое.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира

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браконьерство Гомельская область рыбалка
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