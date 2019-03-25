Браконьеров с 51 кг рыбы задержали в Столинском районе

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе инспекторы природоохраны задержали трех браконьеров с незаконным уловом, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.

Во время контрольных мероприятий в рыболовных угодьях работники инспекции обнаружили на правом берегу Припяти недалеко от деревни Стахово троих мужчин. Двое из них на деревянной лодке с помощью плавной сети рыбачили, третий следил за обстановкой вокруг и загружал добычу в автомобиль.

Браконьерами оказались трое местных жителей 1968, 1977 и 1996 годов рождения. В их сети попались 45 лещей, язь и жерех. Общий вес незаконного улова составил 51 кг. Причиненный окружающей среде вред оценен в 153 базовые величины, что составило Br3901,5 и является крупным ущербом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа из числа сотрудников РОВД и РОСК. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы или других водных животных) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы. Нарушителям также придется возместить причиненный природе ущерб.

Незаконно добытая рыба, сеть длиной 70,5 м, лодка и лодочный мотор изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.-0-