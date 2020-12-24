Браконьеры застрелили самку лося в Барановичском районе

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе трое браконьеров застрелили беременную самку лося, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Инцидент произошел 23 декабря в лесном массиве вблизи железнодорожной станции Грицевичи. Около 16.00 сотрудники Барановичской межрайонной инспекции обратили внимание на следы человека и собаки, которые были отчетливо видны на свежевыпавшем снегу. Следы вывели инспекторов прямиком на браконьеров. Трое мужчин маскировали тушу убитого животного, прикрывая ее мхом, чтобы потом транспортировать вглубь леса.

При задержании нарушители попытались скрыться на автомобилях. Одного из них инспекторам удалось задержать. Личности остальных подельников вскоре были установлены с помощью сотрудников РОВД. Браконьеров задержали и поместили в изолятор временного содержания. Все они жители одного из населенных пунктов Барановичского района, их возраст - от 35 до 45 лет.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Нанесенный природе вред оценен в 900 базовых величин, или Br24,3 тыс. "Лосихе было примерно 5-7 лет. При вскрытии у нее обнаружены два эмбриона. Кроме того, сейчас рядом с местом гибели животного ходят двое лосят-сеголеток. Без защиты матери они могут стать легкой добычей волков", - добавил Сергей Мычко.-0-