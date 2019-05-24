Брестчанин брал предоплату за работу и исчезал: в деле 90 потерпевших

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. УСК по Брестской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 30-летнего жителя областного центра о мошенничестве, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

Брестчанин с октября 2012 года по май 2018-го под предлогом выполнения различных работ мошенническим путем завладевал денежными средствами граждан. Он нанимался благоустраивать придомовые территории, укладывать тротуарную плитку, вывозить мусор, устанавливать межкомнатные двери, оказывать другие услуги. В некоторых случаях мужчина начинал работу, но после получения денег прекращал ее.

Всего во время расследования установлено 98 эпизодов противоправной деятельности брестчанина, который причинил ущерб 90 потерпевшим на общую сумму более Br120 тыс. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.ч.1, 2, 3 ст.209 УК (мошенничество). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Причиненный ущерб мужчина частично возместил. На его имущество наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-