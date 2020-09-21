Брестчанин нашел на даче костные останки

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе нашли костные останки, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Брестчанин купил небольшой участок в деревне Зеньки. Благоустраивая дачу, он наткнулся на человеческий череп. О своей находке мужчина сообщил в милицию. Когда приехала следственно-оперативная группа, хозяин дома рассказал, что в конце 1930-х годов практически вся деревня была сожжена и многие сельчане погибли. Специалист ГКСЭ осмотрел фрагмент костных останков и предположил, что давность захоронения превышает 70 лет.

Спустя несколько дней раздался звонок: женщина рассказала, что рядом с домом на улице 8 Марта в Каменце лежит человеческая кость. "Несколько лет назад на этом же участке при земляных работах были обнаружены человеческие останки. Их перезахоронили. По словам местных жителей, там раньше находилась синагога, которую во время фашистской оккупации разобрали", - отметила Анна Мацкевич. Недавно на улице велись строительные работы. Вероятно, прошедший ливень поднял фрагменты останков на поверхность.

Каменецкий РОВД проводит проверку. Для установления давности захоронений костных останков назначены медико-криминалистические экспертизы.-0-