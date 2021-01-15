Брестчанин под видом продажи породистого щенка выманил у россиянки $2 тыс.

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста под видом продажи породистого щенка выманил у 29-летней гражданки России $2 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Россиянка разместила в интернете объявление о покупке щенка бульдога. Вскоре с ней связался якобы владелец собаки такой породы. В переписке он попросил перечислить предоплату, после чего должен был организовать доставку пса покупательнице. Получив часть денег, мужчина потребовал перевести и остальную сумму. Женщина заплатила $2 тыс., однако условия сделки не были выполнены. Ей пришлось обратиться в милицию.

"Сотрудники Брестского и Жабинковского РОВД установили личность виртуального преступника - им оказался 34-летний брестчанин. Продаваемый живой товар оказался вымышленным, а предоставленные фотографии использовались лишь как иллюстрация", - рассказала Наталья Сахарчук.

Злоумышленник пытался замести следы. Получив уведомление о денежном переводе, он специально ездил за ним в Жабинку. Мужчина пояснил, что часть денег потерял, а остальные потратил. Его действиям следователи дали правовую оценку.-0-