Брестчанин подозревается в убийстве бабушки и покушении на дядю

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста подозревается в убийстве своей бабушки и покушении на убийство дяди. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 19-летний парень вечером 16 февраля заманил в подвал дома свою 68-летнюю бабушку, где несколько раз ударил ее ножом. После этого позвал 47-летнего дядю и попытался ударить его топором по голове. Мужчина оказал сопротивление и смог вырвать топор из рук племянника.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц) УК. Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия. По его словам, мотивом преступления стали давние конфликтные отношения.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.-0-