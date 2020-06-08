Брестчанин после застолья похитил у коллеги почти $33 тыс.

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин напоил коллегу и украл у него из домашнего сейфа почти $33 тыс. в эквиваленте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

После работы 30-летний мужчина был в гостях у 49-летнего коллеги. Мужчины распивали спиртное. Хозяин признался собутыльнику, что в сейфе у него хранится около $30 тыс. и Br10 тыс. Он показал место, где находится секретер и ключ от него. Когда хозяин уснул, приятель забрал все деньги и ушел. Утром, не обнаружив денег, потерпевший обратился в милицию.

"Мы вышли на знакомую подозреваемого, которой он оставил на хранение около Br1 тыс. и $20 тыс. Девушки спрятала деньги в своем автомобиле, с ее слов, об их происхождении она ничего не знала. За услугу она получила от мужчины в подарок ювелирное украшение", - рассказали в Ленинском РОВД.

К этому времени мужчина узнал от родственников, что его ищет милиция, и направился к потерпевшему уладить конфликт. На пути его задержали. Со слов подозреваемого, часть денег он потратил в игорных заведениях.

Возбуждено уголовное дело по краже в особо крупном размере. Фигурант водворен в ИВС.-0-