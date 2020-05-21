Брестчанин присвоил более Br10 тыс. из фонда помощи больным детям

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин перечислил себе и потратил более Br10 тыс. из своего же фонда помощи больным детям. Об этом в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио-Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

34-летний житель Бреста с 2015 года был учредителем и директором одного благотворительного фонда, который помогает тяжелобольным детям. Согласно материалам дела, с марта 2019-го по апрель этого года он похищал деньги организации. Использовал при этом пароли для электронных платежей.

"Руководитель фонда перечислил на свой личный карт-счет, а также на счета различных организаций в качестве оплаты техники и мебели деньги в сумме более Br10 тыс. Деньги поступили на счет фонда от граждан и юрлиц именно для оказания помощи тяжелобольным детям", - рассказала Юлия Гончарова.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). С мужчина взято обязательство о явке.

Сейчас следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность фонда. Изъята необходимая документация. Проводятся допросы работников организации.-0-