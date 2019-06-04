Брестчанин пытался обменять $5 с приклеенным нулем

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста пытался обменять в банке поддельные $50, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В отделение банка обратился 27-летний брестчанин. Молодой человек предъявил к обмену купюру достоинством $50, которая вызвала у сотрудницы банка сомнения в подлинности. Об этом она тут же сообщила правоохранителям. Была назначена экспертиза. По заключению эксперта, это была пятидолларовая банкнота, на которую наклеили цифру 0, а также внесли изменения в изображение и текст.

Со слов задержанного, купюру он получил при обмене денег на территории Украины и о том, что она может быть поддельная, не догадывался.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых денег, в том числе за границей, рекомендуется обменивать валюту только в официальных обменных пунктах и не приобретать денежные билеты с рук.-0-