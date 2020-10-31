ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 31 октября 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:19 Карпенко: нарастающий экспорт образовательных услуг подчеркивает престиж белорусских вузов Общество
13:05 Режим ЧС введен в Челябинске после взрыва в поликлинике В мире
13:04 Задержана администратор Telegram-канала "Водители 97", ресурс хотят признать экстремистским Происшествия
12:52 Университет гражданской защиты МЧС провел день открытых дверей онлайн Общество
12:35 Брестчанин скрылся от ГАИ и заявил об угоне авто, чтобы избежать ответственности Происшествия
12:20 Руководители госорганов проведут в ноябре приемы граждан в Совмине Общество
12:09 Новый резидент "Великого камня" будет выпускать тесты на коронавирус Общество
11:59 Рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 зарегистрирован в Украине В мире
11:30 Минздрав утвердил требования к торговым названиям лекарств Общество
11:08 До +11°С ожидается в Беларуси 1 ноября Общество
11:04 В России выявили за сутки 18 140 новых случаев COVID-19 В мире
10:52 Введение электронных паспортов транспортных средств в Беларуси перенесено на 1 апреля 2021 года Экономика
10:36 Парламентские выборы проходят в Грузии В мире
10:35 ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!" Регионы
10:25 Число жертв землетрясения в Турции выросло до 25, пострадали более 800 человек В мире
10:16 Для БГУ и БНТУ выделят деньги из бюджета на борьбу с COVID-19 Общество
10:13 Мозырь и Бобруйск примут перенесенные матчи футбольного чемпионата Беларуси Спорт
10:05 Создан оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в Беларуси в 2022 году Спорт
09:22 Группа белорусских студентов смогла вернуться в Польшу - Госпогранкомитет Общество
09:15 День открытых дверей пройдет сегодня в Белорусско-Российском университете Регионы
09:15 Изменения ноября: повышение БПМ, пенсий и детских пособий Общество
09:01 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Народному художнику Беларуси Льву Гумилевскому исполняется 90 лет Культура
09:00 Картина дня: встреча Лукашенко с коллективом МВД, качество ЖКУ и землетрясение в Эгейском море Общество
07:00 Лукашенко: произведения Льва Гумилевского по праву входят в золотой фонд отечественной культуры Президент
00:48 Российские ученые создали нейросеть, способную распознавать коронавирус по рентгеновским снимкам Технологии
00:28 Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 763 человек В мире
30.10.20
30.10.20 23:52 В США число случаев заражения COVID-19 превысило 9 млн В мире
30.10.20 23:35 Землетрясение в Турции: число погибших увеличилось до 17, пострадавших - до 709 В мире
30.10.20 23:05 Политолог: белорусская модель победила цветную революцию, и уже не в первый раз Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
31 октября 2020, 12:35

Брестчанин скрылся от ГАИ и заявил об угоне авто, чтобы избежать ответственности

Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста обвиняется в заведомо ложном доносе о преступлении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По имеющимся данным, 10 октября мужчина позвонил в ГАИ и сообщил о хищении со двора своего автомобиля BMW. После прибытия следственно-оперативной группы мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, после чего написал заявление о хищении его автомобиля.

При расследовании установлено: в действительности автомобиль похищен не был. С заявлением о преступлении мужчина обратился, чтобы избежать административной ответственности. Накануне ночью он не отреагировал на требование сотрудников ГАИ остановиться, после чего скрылся, оставив автомобиль вблизи одного из магазинов.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.400 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль Брест Следственный комитет хищение
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Скриншот из видео МВД Задержана администратор Telegram-канала "Водители 97", ресурс хотят признать экстремистским
Фото из архива В Минске автомобиль сбил во дворе несовершеннолетнего велосипедиста, водитель скрылся
Фото из архива В Бресте таксист под влиянием толпы бросал в правоохранителей камни
Фото из архива Прокуратура направила в суд дело о надругательстве над госфлагом в Ивацевичском районе
Фото из архива Генпрокуратура возбудила уголовное дело за повреждение инфраструктуры БЖД
Фото Минского областного управления МЧС Двое мужчин пострадали при взрыве в котельной в Слуцке
Главное
Фото из архива Изменения ноября: повышение БПМ, пенсий и детских пособий
"Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся" - Лукашенко предупредил участников беспорядков
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Руководители госорганов проведут в ноябре приемы граждан в Совмине
Топ-новости
Создан оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в Беларуси в 2022 году
Карпенко: нарастающий экспорт образовательных услуг подчеркивает престиж белорусских вузов
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Новый резидент "Великого камня" будет выпускать тесты на коронавирус
Для БГУ и БНТУ выделят деньги из бюджета на борьбу с COVID-19
Введение электронных паспортов транспортных средств в Беларуси перенесено на 1 апреля 2021 года
Минздрав утвердил требования к торговым названиям лекарств
Группа белорусских студентов смогла вернуться в Польшу - Госпогранкомитет
Для "Гродно Азота" есть резерв специалистов, препятствующие работе будут отстранены - гендиректор
ФОТОФАКТ: Добровольные дружины помогают милиции в охране правопорядка в Минске
Скидку при получении среднего специального образования получат прошедшие срочную военную службу
Жук: поддаваться эмоциям в политических процессах - ошибка
ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну
В информпространство Беларуси идут вбросы с серверов из пяти-шести стран - эксперт
Министр жилищно-коммунального хозяйства о качестве услуг, снижении затрат и планах на будущую пятилетку
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.