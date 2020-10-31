Брестчанин скрылся от ГАИ и заявил об угоне авто, чтобы избежать ответственности

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста обвиняется в заведомо ложном доносе о преступлении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По имеющимся данным, 10 октября мужчина позвонил в ГАИ и сообщил о хищении со двора своего автомобиля BMW. После прибытия следственно-оперативной группы мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, после чего написал заявление о хищении его автомобиля.

При расследовании установлено: в действительности автомобиль похищен не был. С заявлением о преступлении мужчина обратился, чтобы избежать административной ответственности. Накануне ночью он не отреагировал на требование сотрудников ГАИ остановиться, после чего скрылся, оставив автомобиль вблизи одного из магазинов.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.400 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.-0-