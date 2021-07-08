8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники брестского областного управления ГУБОПиК установили 19-летнего жителя Ивановского района, который в прошлом году призывал в интернете к насилию над милиционерами. Молодой человек являлся участником экстремистского Telegram-канала, в котором в августе публично призывал к расправе над сотрудниками правоохранительных органов, в том числе с применением подручных средств. В частности, читателям предлагалось "вырезать и избивать ОМОН", а также собираться на протестные акции", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни.-0-