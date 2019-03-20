Брестчанин во время выгула собаки обнаружил костные останки

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина во время выгула собаки обнаружил костные останки, проводится проверка. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

В дежурную часть Ленинского РОВД Бреста 19 марта в 10.48 позвонил местный житель. Он рассказал, что выгуливал собаку вблизи мемориального комплекса "Стражам границ" по проспекту Машерова. Там ведутся земляные работы, в одной из траншей пес нашел костные останки. Владелец животного проинформировал правоохранителей. На место выехала следственно-оперативная группа.

Предположительная давность захоронения составляет более 70 лет.-0-