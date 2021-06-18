Брестчанина будут судить за злостное хулиганство в магазине

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование обстоятельств уголовного дела об особо злостном хулиганстве, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

Инцидент в одном из магазинов областного центра произошел вечером 9 апреля. По данным следствия, 58-летний местный житель громко высказывал свое недовольство качеством товаров на прилавке. Ему сделал замечание 23-летний посетитель магазина. В ответ на это мужчина достал из кармана дубленки нож, начал угрожать парню расправой, пытаясь ударить холодным оружием. Молодой человек успел увернуться от удара. В результате была повреждена только куртка потерпевшего.

Охранник магазина утихомирил буяна и удерживал его до приезда сотрудников милиции.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, провели осмотры места происшествия, предметов и видеозаписей. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.339 (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса. Брестчанин полностью раскаялся в содеянном. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-