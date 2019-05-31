Брестчанина приговорили к 10 годам колонии за наркотики

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста вынес сегодня обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя о незаконном обороте марихуаны в крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.
Заместитель директора одного из частных предприятий города был задержан в январе этого года. По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили более 1 кг марихуаны, которую он незаконно приобрел в Брестской области. Часть наркотического вещества он употребил сам, остальное хранил с целью сбыта.
Суд признал брестчанина виновным в незаконных с целью сбыта приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, то есть в совершении преступления по ч.3 ст.328 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
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