Брестчанка подшофе испытывала на речке лед на прочность

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте работник ОСВОД спас девушку, решившую проверить лед на прочность на реке Мухавец, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном совете ОСВОД.

Инцидент произошел сегодня утром в районе Гузнянского моста. В 7.53 очевидцы позвонили в МЧС и сообщили, что в районе ресторана "Жемчуг" примерно в 30 м от берега на льду находится человек. На место происшествия незамедлительно отправился дежурный спасательной станции №2.

К этому моменту девушка уже была в полынье. К счастью, глубина реки в месте провала оказалась около 1 м. Толщина льда составляла не более 4 см. Работник ОСВОД при помощи спасательных средств доставил пострадавшую на берег. Ею оказалась 20-летняя брестчанка с признаками алкогольного опьянения. По ее словам, она вышла на лед, чтобы проверить его на прочность.

После осмотра медиками с предварительным диагнозом "общее переохлаждение организма" девушку госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.

В Брестской области с начала года на водоемах утонули три человека, спасены шесть человек, в том числе один ребенок. В ОСВОД предостерегают: в дни оттепели выход на лед становится смертельно опасным. В соответствии с правилами охраны жизни людей на водах, выход на лед в момент таяния запрещен. Не стоит ради развлечения рисковать жизнью.-0-