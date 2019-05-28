Брестчанка при уборке квартиры нашла австрийское ружье ХХ века

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пенсионерка во время уборки в квартире нашла ружье первой половины XX века, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Женщина наводила порядок в кладовке и нашла там ружье. О находке сообщила в милицию, пояснив, что оружие могло принадлежать ее мужу, умершему в прошлом году. Для исследования ружье направили в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ.

"В ходе баллистической экспертизы специалист пришел к выводу, что оружие является двуствольным охотничьим ружьем 16-го калибра. Оно изготовлено в первой половине XX века в австрийском городе Ферлах. Установить марку и модель ружья не удалось из-за отсутствия информации о нем в справочных источниках", - пояснила Татьяна Коток. Проводится проверка.

Эксперты отмечают, что Ферлах называют оружейной столицей Австрии. Там изготавливают как элитные ружья по индивидуальному заказу, так и модели массового производства.-0-