Брестчанка устроила ДТП во время техосмотра автомобиля

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель легкового автомобиля устроила аварию во время прохождения техосмотра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Курьезное ДТП случилось 27 апреля около 10.40. За рулем автомобиля "Рено" была 49-летняя женщина. По предварительной информации, на линии прохождения техосмотра она перепутала педали газа и тормоза, поэтому машина начала движение и врезалась в закрытые роллетные ворота. Выехав на улицу, "Рено" столкнулся со стоящим "Крайслером", затем въехал в фасад здания, откатился назад и только тогда остановился.

В аварии никто не пострадал.

В ГАИ подчеркнули, что за рулем автомобиля водитель должен быть собранным, сконцентрированным, внимательным и осторожным.-0-