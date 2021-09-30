Брестчанку оштрафовали за незаконную предпринимательскую деятельность

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бреста привлечена к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда области.

Правонарушение выявили налоговые инспекторы. Женщина, используя группу в приложении Instagram, принимала заказы от потенциальных покупателей на товары (одежду, обувь), которые затем доставлялись из России. Безналичные расчеты производились посредством банковских карт. Всего с марта по август на карточку фигурантки было переведено за реализованные товары Br62,9 тыс.

Экономический суд Брестской области, изучив материалы дела, пришел к выводу о виновности гражданки в правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.13.3 (предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно) КоАП. Ей назначено взыскание в виде штрафа в размере 20 базовых величин (Br580) с конфискацией 10% от общей суммы незаконно полученного дохода.

Судебное постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.-0-