Брестская фирма недоплатила в бюджет более Br100 тыс. налогов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br100 тыс. недоплатило в бюджет брестское частное предприятие, которое специализируется на переработке и консервировании фруктов и овощей, сообщили БЕЛТА в КГК.

Работники финансовой милиции установили, что махинации главного бухгалтера в 2012-2015 годах привели к неуплате Br23 тыс. налога на прибыль. Речь идет об умышленном занижении размера налоговой базы в налоговых декларациях. В 2017-2018 годах с ведома директора предприятия и его заместителя главный бухгалтер представил в налоговую инспекцию декларации с ложными сведениями. Это повлекло неуплату в бюджет еще Br78,5 тыс. налогов.

По материалам проверки Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении главного бухгалтера коммерческой фирмы возбудил два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов (по ч.1 и ч.2 ст.243 Уголовного кодекса). Подозреваемый возместил ущерб в полном объеме. Его дальнейшую судьбу определит суд.-0-