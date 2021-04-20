Брестские таможенники изъяли машину и автобус из-за спрятанных в тайниках товаров

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост" таможенники за неделю пресекли две попытки незаконного ввоза транспортных средств с тайниками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Так, 33-летний житель Брестского района на автомобиле Audi возвращался из Польши по зеленому коридору. Мужчина пытался ввезти без декларирования большой ассортимент товаров для личного пользования. Он вез игровую приставку и геймпад к ней, фен, аксессуары для детского транспорта, продукты питания и другие вещи. Часть товаров водитель скрыл от таможенного контроля в технологических нишах машины.

Несколькими днями позже в пункт пропуска прибыл рейсовый автобус марки Вova под управлением 53-летнего гражданина Польши. Во время таможенного контроля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в заводской нише автобуса за декоративной обшивкой был найден тайник, в котором находились насосы для жидкости AdBlue и датчики выхлопных газов.

Сокрытые товары и оба транспортных средства таможня изъяла до решения суда. По предварительной оценке, их общая стоимость составила околоBr60 тыс. В отношении водителей начаты административные процессы по ч.2 ст.15.1 (перемещение товаров для таможенного декларирования с помощью тайников) и ч.1 ст.15.5 (недекларирование товаров) КоАП.-0-