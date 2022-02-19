Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз автозапчастей на Br1,4 млн

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС автозапчастей на сумму более Br1,4 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

В пункте пропуска "Козловичи" брестские таможенники выявили крупную партию незадекларированного товара. Грузовой автомобиль следовал из Бельгии в Россию.

По сведениям, указанным в документах, в грузовом отсеке машины перевозились 18 тыс. автозапчастей на сумму Br443 тыс. Однако при досмотре сотрудники таможни обнаружили почти в два раза больше совершенно других запчастей к автомобилям на сумму более Br1,4 млн.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Беларуси (недекларирование). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-