29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированной партии лекарств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГТК.

Грузовой автомобиль Mercedes-Benz ехал из Словакии в Россию. Согласно товаросопроводительным документам на территорию Евразийского экономического союза ввозились лекарственные препараты. Однако их фактическое количество на треть превышало заявленное - почти 110 тыс. упаковок оказались "лишними". Тем самым размер уплаты таможенных платежей был бы занижен более чем на Br110 тыс.

Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила более Br430 тыс.

Брестской таможней начат административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование) КоАП. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-