Брестские таможенники пресекли ввоз оборудования для тату и музыкальных инструментов

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" таможенники пресекли нелегальный ввоз оборудования для нанесения тату и партии музыкальных инструментов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Грузовой автомобиль Volvo ехал в Великобританию. Брестским таможенникам перевозчик предоставил товаросопроводительные документы, в которых были указаны сведения о перемещаемых оборудовании и приспособлениях для нанесения тату, а также музыкальных деревянных инструментах (маракасы, кастаньеты). Во время досмотра выяснилось, что количество находящегося в грузовике товара на 74 тыс. единиц больше. По предварительной оценке, стоимость незаявленного товара составила более Br142 тыс.

Брестской таможней начат административный процесс по ст.15.4 КоАП (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС). Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-