Брестские таможенники пресекли ввоз тягача с перебитым VIN-номером

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз грузового седельного тягача с видоизмененным VIN-номером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Грузовик MAN, принадлежащий российскому перевозчику, пересекал белорусско-польскую границу через пункт пропуска "Козловичи". Во время осмотра транспортного средства внимание таможенников привлек идентификационный номер. Возникли подозрения, что он изменен. Предположения подтвердило заключение эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ: первоначальный VIN подвергался изменению.
Брестской таможней начат административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП. Грузовик 2010 года выпуска, предварительная стоимость которого составляет около Br137 тыс., изъят до решения суда.-0-