Брестский предприниматель лишился 20% дохода за выплату зарплаты в конвертах

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский предприниматель привлечен к административной ответственности за выплату зарплаты в конвертах, сообщили БЕЛТА в экономическом суде области.

Сотрудники налоговой инспекции установили, что индивидуальный предприниматель с июля 2018 года по май 2021-го нанимал работников для производства, доставки и продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. При этом трудовые и гражданско-правовые отношения с ними не оформлялись. Общая сумма заработной платы, выплаченная в конвертах девяти гражданам, превысила Br36,5 тыс.

Между тем в соответствии с указом "О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности" привлечение ИП более трех работников без заключения с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров запрещено.

Общий доход предпринимателя за этот период составил Br93,3 тыс. Сюда вошла сумма незаконно выплаченной заработной платы, а также выручка за проданный товар, в том числе без использования кассового оборудования и неучтенная при налогообложении.

Оценив доказательства по делу, суд пришел к выводу о виновности ИП в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.13.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности, когда такая деятельность запрещается). Суд оштрафовал предпринимателя на 100 базовых величин на сумму Br2,9 тыс., с конфискацией 20% от общей суммы незаконно полученного дохода, что составляет Br18,6 тыс.

Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось и вступило в законную силу.-0-