Брестский предприниматель подделывал заключения о выполнении инженерно-геологических изысканий

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский индивидуальный предприниматель подделал заключения о выполнении инженерно-геологических изысканий по 15 объектам и заработал на этом более Br100 тыс. Преступную деятельность выявили и пресекли работники Комитета госконтроля Брестской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Выполнение отдельных видов работ в строительстве допускается только при наличии соответствующего аттестата, который подтверждает компетентность исполнителя и наличие у него необходимой материально-технической базы. К таким работам относятся и инженерно-геологические изыскания, в ходе которых изучается строение, свойства грунтов и другие факторы, имеющие значение при принятии решений о возможности размещения объектов на данной территории, их проектировании и строительстве. Недостоверность указанных в отчетах выводов и рекомендаций может привести к трагическим последствиям при строительстве и эксплуатации объектов.

Несколько лет назад у брестского предпринимателя оказался технический отчет о выполнении инженерно-геологических изысканий аттестованным предприятием. Брестчанин, не имеющий аттестата соответствия и технических возможностей, стал изготавливать заключения о выполнении работ с использованием реквизитов этой аттестованной организации: подделывал подписи ответственных лиц, а печать воспроизводил на цветном струйном принтере.

В 2018-2020 годах такие заключения были выполнены по 15 объектам, а доход предпринимателя превысил Br100 тыс.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 380 УК (подделка документов).-0-