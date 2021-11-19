Бригадира МТФ в Барановичском районе осудили на 1 год исправработ за служебный подлог

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Барановичского района и города Барановичи вынесли приговор по уголовному делу о служебном подлоге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемой по уголовному делу проходила ранее не судимая 47-летняя гражданка. Работая бригадиром молочно-товарной фермы одного из сельхозпредприятий Барановичского района, летом этого года она умышленно внесла недостоверные сведения в официальные документы. В частности, были искажены истинные данные взвешивания животных, отчеты о движении скота и птицы на ферме, скрыт от учета падеж 8 голов молодняка крупнорогатого скота.

Суд признал фигурантку виновной по ч.1 ст.427 (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности) УК. Ей назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-