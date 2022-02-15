Бухгалтер детского оздоровительного центра в Мозырском районе похитила более Br15 тыс.

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер мозырского оздоровительного центра подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Нарушения выявили оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД. Как выяснилось, с 2018 года главный бухгалтер детского реабилитационно-оздоровительного центра вносила недостоверные сведения в платежные поручения о перечислении на карт-счет, открытый на свое имя в одном из банков. Завышала перечисления по выплатам зарплаты, отпускных.

Ранее 45-летняя подозреваемая не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Ее противоправными действиями причинен ущерб на более Br15 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.-0-