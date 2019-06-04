Бухгалтер из Орши проводила махинации с зарплатой

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Оршанского района и Орши вынес приговор в отношении бухгалтера одного из предприятий райцентра за махинации с выплатой зарплаты, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудники ОБЭП Оршанского РУВД установили, что главный бухгалтер одного из предприятий с помощью компьютерных программ для начисления заработной платы вносила ложные сведения, в результате чего регулярно получала завышенную зарплату и различные выплаты. По этой схеме женщине в 2017-2018 годах незаконно выплачено почти Br8,5 тыс.

Суд приговорил обвиняемую по статье "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями" к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Приговор вступил в законную силу.-0-