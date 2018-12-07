Бухгалтера Витебской областной больницы будут судить за растрату денег

7 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд Первомайского района Витебска уголовное дело по обвинению 28-летней жительницы города в присвоении и растрате денег в особо крупном размере (ч.4 ст.211 УК), сообщили БЕЛТА в прокуратуре региона.

Установлено, что бухгалтер Витебской областной клинической больницы с января 2015 года по сентябрь 2017-го не провела по бухучету денежные средства, поступившие в кассу учреждения здравоохранения. Вместо этого она составила подложные договоры на возмещение стоимости изделий медицинского назначения, лекарственных средств, расходных материалов и с помощью кассового аппарата сформировала фиктивные безналичные чеки. Всего женщина присвоила и затем растратила более Br46 тыс.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения и согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемой.-0-