Бывшего зампреда Могилевского горисполкома осудили за мошенничество и превышение полномочий

20 сентября, Чаусы /Корр. БЕЛТА/. 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет - такой приговор сегодня вынесли в Чаусах бывшему заместителю председателя Могилевского горисполкома Владимиру Дудареву. Он обвинялся в мошенничестве и превышении власти или служебных полномочий, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимира Дударева признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.426 и ч.4 ст.209 УК. "Действия, совершенные Владимиром Дударевым, явно выходили за рамки его должностных полномочий и повлекли существенный вред государству и общественным интересам", - отметили в суде.

Владимир Дударев, являясь должностным лицом Могилевского горисполкома, в 2006 году был избран председателем жилищно-строительного кооператива "Центр Дом" (ЖСК). В 2008 году он, находясь в указанной должности и используя свое положение, незаконно завладел техэтажом над квартирой, в которой проживал, стоимостью более 413 млн неденоминированных белорусских рублей. После этого без соглашения членов ЖСК внес изменения в проектно-сметную документацию дома. Своими действиями Владимир Дударев завладел имуществом путем обмана и злоупотребления доверием.

В 2015 году Владимир Дударев находился в должности начальника отдела строительства Могилевского горисполкома. Для своего отца он подыскал одноэтажный деревянный дом на ул.Вербовой и помог оформить куплю-продажу. Объект в соответствии с генеральным планом областного центра находится в ландшафтно-рекреационной зоне, где запрещено расширение и строительство новой усадебной застройки. Обвиняемый об этом знал, однако от имени своего отца обратился к ИП Мацуковой Л.Е. для подготовки проекто-сметной документации, чтобы начать строительные работы на месте купленного дома. Предприниматель изготовила проекты. Позже, в 2017 году, Владимир Дударев обратился к начальнику управления архитектуры и градостроительства горисполкома и убедил его согласовать проект. После этого он согласовал с должностными лицами ООО "ГрадСтройАльянс" работы на указанном участке. Это квалифицируется как самовольное строительство.

С 21 сентября 2018 года по 7 августа 2019-го Владимир Дударев был в должности заместителя председателя Могилевского горисполкома. В апреле 2019 года он дал указание начальнику управления архитектуры и градостроительства не привлекать к административной ответственности своего отца за самовольное строительство по жалобе одного из жителей Могилева и не сносить возведенные постройки. С целью легализации самовольного строительства обвиняемый организовал составление дефектного акта ООО "ГрадСтройАльянс" о разрушнии фундамента указанного дома, что якобы и послужило причиной возведения новой постройки.

Таким образом, Владимир Дударев, выходя за пределы своих прав и полномочий, из корыстной и личной заинтересованности совершил действия, которые не вправе был совершать, чем причинил существенный вред государственным интересам.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.-0-

Фото Олега Фойницкого