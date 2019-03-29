29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор минского Дворца спорта приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Московского района Минска.
Директор Дворца спорта был задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности в феврале 2018 года при попытке получения очередной взятки на сумму Br2 тыс. Установлено 178 эпизодов противоправной деятельности. По материалам уголовного дела, общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила более Br78 тыс.
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