29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Черная книга Беларуси" признана экстремистским Telegram-каналом. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Такое решение сегодня вынес суд Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основной "книги", в список запрещенных попали "ЧКБ Витебск и область", "ЧКБ Могилев и область", "ЧКБ Гомель и область", "ЧКБ Брест и область", "ЧКБ Гродно и область".

"Администраторы сообществ размещали экстремистские публикации, в которых, в том числе выражается неприязнь к государственных органам, госслужащим и правоохранителям. В материалах зачастую используются различные презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы), разжигается социальная рознь. В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет", - отметили в МВД.

Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.-0-