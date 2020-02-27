Четверо минчан под видом правоохранителей задержали трех человек, дело передано в прокуратуру

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении четырех человек, обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемыми признаны четверо ранее неоднократно судимых жителей столицы в возрасте 27, 34, 38 и 42 лет. Согласно материалам уголовного дела, ночью 16 августа прошлого года они выпивали в лесу под Минском и встретили двух мужчин и женщину. "С целью хищения имущества представились сотрудниками правоохранительных органов и инсценировали их задержание за якобы совершенное преступление", - рассказала представитель ведомства.

Мужчины потребовали, чтобы те легли на землю, связали им руки и стали бить. Так они удерживали своих жертв несколько часов. В итоге похитили деньги, телефоны, документы и иные личные вещи на общую сумму более Br1,1 тыс.

"Когда под утро одного из мужчин отпустили, он сразу же обратился за помощью. Женщину и второго мужчину соучастники продолжали удерживать против их воли в лесу, а затем с ними на такси поехали в Минск. Злоумышленники были задержаны сотрудниками милиции в квартире у потерпевшего", - проинформировала Татьяна Белоног.

Были проведены допросы, очные ставки и осмотры, исследованы телефонные соединения, мобильные устройства. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных Государственным комитетом судебных экспертиз. Часть похищенного имущества возвращена потерпевшим.

Действия обвиняемых квалифицированы как самовольное присвоение звания и власти должностного лица, сопряженное с совершением на этом основании общественно опасных действий (ст. 382 УК), грабеж (ч. 2 ст. 206 УК), незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 183 УК). С момента задержания они находятся под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-