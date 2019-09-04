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04 сентября 2019, 15:46

Четверо строителей упали с лесов при реконструкции гостиницы в Бресте

Фото из Telegram-канала Следственного комитета
Фото из Telegram-канала Следственного комитета

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте четверо мужчин были травмированы при выполнении работ - следователи проводят проверку. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел 2 сентября примерно в 15.30. Трое рабочих строительной организации областного центра и инженер частного предприятия демонтировали стеклопакет шахты лифта на уровне второго этажа здания гостиницы, находящейся на реконструкции. Внезапно секция строительных лесов обрушилась, и мужчины упали с высоты около 4 м на тротуарную плитку, получив телесные повреждения. В настоящее время все они находятся на лечении в учреждении здравоохранения.

"Установлено, что мужчины не были пристегнуты страховочными тросами, поскольку строительные леса имеют борта, обеспечивающие безопасность. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Следователи опрашивают пострадавших и очевидцев, изъята и изучается документация по охране труда, назначены судебно-медицинские экспертизы", - отметили в СК.-0-

Теги
Брест несчастный случай на производстве Следственный комитет травматизм
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