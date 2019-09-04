Четверо строителей упали с лесов при реконструкции гостиницы в Бресте

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте четверо мужчин были травмированы при выполнении работ - следователи проводят проверку. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел 2 сентября примерно в 15.30. Трое рабочих строительной организации областного центра и инженер частного предприятия демонтировали стеклопакет шахты лифта на уровне второго этажа здания гостиницы, находящейся на реконструкции. Внезапно секция строительных лесов обрушилась, и мужчины упали с высоты около 4 м на тротуарную плитку, получив телесные повреждения. В настоящее время все они находятся на лечении в учреждении здравоохранения.
"Установлено, что мужчины не были пристегнуты страховочными тросами, поскольку строительные леса имеют борта, обеспечивающие безопасность. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Следователи опрашивают пострадавших и очевидцев, изъята и изучается документация по охране труда, назначены судебно-медицинские экспертизы", - отметили в СК.-0-