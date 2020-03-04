Четверо жителей Барановичей подозреваются в краже 380 м рельс

4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о краже, совершенной в крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Неизвестные с 20 по 27 февраля с объездного участка железнодорожного пути Разводово-Сухарепщина похитили более 380 м рельс и свыше 800 клемм с болтами. О краже правоохранителям рассказали работники железной дороги.

Барановичский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК. Был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена экспертиза. "Установлено, что сумма причиненного ущерба составляет более Br39 тыс., что является особо крупным размером. В связи с этим уголовное дело переквалифицировано на ч.4 ст. 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК", - пояснил Дмитрий Иванюк.

Сотрудники Барановичского отдела внутренних дел на транспорте установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо местных жителей. Двое 30-летних и один 25-летний мужчины задержаны. С их участием проводятся следственные действия.-0-