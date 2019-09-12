Четыре человека пострадали в ДТП в Слуцке

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали сегодня в ДТП на улице Гагарина в Слуцке, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

На закруглении дороги 32-летний водитель на Seat не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Mazda под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП четыре человека получили травмы.

Водитель Seat, который не имел прав на управление авто, доставлен в реанимацию. Его 27-летний пассажир, водитель и пассажир Mazda - в травматологию. Все четверо - жители Слуцка.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты.-0-

Фото УВД Минского облисполкома