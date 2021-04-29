Четыре пожара произошло за сутки в Витебской области

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре пожара, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Утром 28 апреля в службу спасения поступило сообщение о загорании хозяйственных построек в деревне Тригубцы Витебского района. В результате пожара в двух объектах повреждены стены, имущество. Вечером этого же дня спасателей уведомили о задымлении гаража в агрогородке Крулевщина Докшицкого района. Огонь уничтожил в постройке кровлю, потолочное перекрытие, а также находящийся в гараже автомобиль Фольксваген Гольф.

Информация о сработке сигнализации в подвале здания базы отдыха ГЛХУ "Двинская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Беларуси" в деревне Плиса Глубокского района поступила в службу 29 апреля в 01.12. В результате пожара в подвале в подсобном помещении повреждена отделка стен, имущество, закопчены стены, потолок. До прибытия подразделений МЧС из здания эвакуированы 3 человека, пострадавших нет.

Тремя часами позже поступила информация о пожаре в квартире по пр.Строителей в Витебске. Огонь повредил входную дверь.

Причины пожаров устанавливаются.-0-