Четыре Telegram-канала в Витебской области признаны экстремистскими

28 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Суд по предоставленным материалам 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД признал экстремистскими четыре Telegram-канала. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Суд Железнодорожного района Витебска 27 апреля принял решение признать материалы четырех Telegram-каналов экстремистскими. "В число Telegram-каналов с экстремистскими материалами вошли "Орша 97%", "Новополоцк и Полоцк 97%", "Партизаны", "Vitebsk_Юг". В них публиковались сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности государственных органов. Также на этих Telegram-каналах подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях, - рассказали в пресс-службе. - Материалы данных каналов содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов государственной власти, включая сотрудников органов внутренних дел, судей. В мессенджерах пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам".

Правоохранители Витебской области проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей администраторов экстремистских Telegram-каналов и проверку причастности этих ресурсов к организации экстремистской и протестной деятельности.-0-