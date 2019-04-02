Четырех минчан задержали за распространение марихуаны

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Советского и Московского РУВД Минска при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома и кинологов задержаны четверо минчан за незаконный оборот наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"При проверке информации в отношении 34-летнего минчанина были установлены его покупатели - 31-летний и 48-летний неработающие жители Минска. Они приобретали наркотик для последующей перепродажи. Также выяснилось, что 26-летний минчанин, работающий барменом в одном из столичных клубов, приобретал наркотик у данных мужчин для реализации", - рассказали в ГУВД.

Дома у 34-летнего минчанина было обнаружено около 170 г марихуаны, по месту жительства 31-летнего и 48-летнего фигурантов - около 10 г наркотика, а у 26-летнего бармена при себе было 4 г высушенной конопли.

Как проинформировали в Следственном комитете, Московским (г.Минска) районным отделом СК расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Основному продавцу предъявлено обвинение. Кроме 170 г марихуаны у него дома были изъяты два мобильных телефона. "Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливается происхождение наркотика. Обвиняемый допрошен. Следователи изучают информацию, которая хранится на изъятых мобильных телефонах. Назначены экспертизы, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ", - сообщили в СК.

Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Он заключен под стражу.-0-